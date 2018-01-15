Во Владивостоке суд рассмотрит громкое дело о половых преступлениях, сообщили Deita.ru в прокуратуре Приморского края.

Житель Владивостока 6 раз насиловал беспомощных детей, а затем фотографировал жертв обнаженными. Далее извращенец выкладывал фото в Интернет.

По версии следствия, фигурант с сентября 2012 года в течение нескольких лет изготавливал с помощью цифровой камеры материалы порнографического характера малолетних в обнаженном виде. Его жертвами становились дети знакомых (в возрасте от 1 года до 7 лет).

Дело направлено в суд.

Михаил Грач