В больницу для оказания медицинской помощи был доставлен 38-летний мужчина, пострадавший во время прогулки по льду, сообщает корреспондент "DEITA.RU".

По словам пострадавшего, вечером он шел по замерзшей акватории Спортивной гавани, когда провалился в полынью.

Врачи диагностировали у горожанина переохлаждение, а также обморожение пальцев стоп и области коленных суставов.

Мужчине оказали необходимую помощь, а по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. По основной версии причиной произошедшего стала невнимательность самого пострадавшего, который шел по льду в темное время суток.

Напомним, ранее "DEITA.RU" сообщало, что двое подростков ушли под лед во Владивостоке

Игорь Бегунов