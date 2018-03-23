Пьяный житель Владивостока напал на курьера службы доставки, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

Пьяный хулиган увидел стоящего возле жилого дома по ул. Снеговой курьера службы доставки еды и решил поживиться.

Представившись заказчиком, он предложил курьеру пройти вместе с ним в квартиру, где пообещал произвести расчет за доставку. Вцепивишись в курьера, он нанес ему ударов по лицу, выхватил из его рук два пакета с роллами и убежал.



Суд назначил ему за содеянное (с учетом личности фигуранта, характеристики личности и неоднократного привлечения к уголовной ответственности) 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Михаил Грач