19 Март 2018, 16:15
Житель Владивостока зверски избил женщину и все отрицает
Источник изображения: «Deita.ru»
Житель Владивостока жестоко избил женщину, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.
По версии следствия, преступление совершено 5 января прошлого года в квартире по ул. Интернациональной. Между ним и подругой хозяйки квартиры, пришедшей в гости, произошел конфликт.
Началась драка, женщина упала на пол, нападавший продолжил избивать ее ногами, а затем с силой наступил своей ногой в область левого голеностопного сустава потерпевшей.
Женщина получила закрытую травму левого голеностопного сустава, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.
Драчун отрицал факт причинения телесных повреждений потерпевшей.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд.
Михаил Грач