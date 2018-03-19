Житель Владивостока жестоко избил женщину, сообщили DEITA.RU в прокуратуре Приморья.

По версии следствия, преступление совершено 5 января прошлого года в квартире по ул. Интернациональной. Между ним и подругой хозяйки квартиры, пришедшей в гости, произошел конфликт.

Началась драка, женщина упала на пол, нападавший продолжил избивать ее ногами, а затем с силой наступил своей ногой в область левого голеностопного сустава потерпевшей.

Женщина получила закрытую травму левого голеностопного сустава, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.



Драчун отрицал факт причинения телесных повреждений потерпевшей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд.

Михаил Грач