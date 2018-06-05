5-7 июня 2018 года на территории Артёмовского городского округа и Надеждиного муниципального района проводят учение, направленное на совершенствование мер антитеррористической защищенности Приморского края, сообщили DEITA.RU в НАК. В частности на объектах массового пребывания людей будет реализован "комплекс оперативных и практических мероприятий по пресечению деятельности вероятной террористической группы, намеревающейся совершить террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры, культуры и спорта".

Планом учения предусмотрено привлечение группировки сил и средств из числа силовых ведомств, МЧС, органов власти и управления Приморского края с применением законных полномочий в минимально необходимом объеме.

Оперативный штаб в Приморском крае обращается с просьбой к жителям с пониманием отнестись к ситуации.

Марта Нота