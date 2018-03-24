Во Владивостоке в субботу, 24 марта, отметят международную экологическую акцию «Час Земли», об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Как сообщили в управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока, на один час — с 20:30 до 21:30 — от электроснабжения будут отключены архитектурная подсветка на здании главпочтамта и главная телевышка города.

«Час Земли» – это международная акция, в рамках которой все желающие на один час выключают свет и бытовые электроприборы. Таким образом, люди показывают, что им небезразлично будущее планеты. Ежегодно в акции, по оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), принимают участие более 20 миллионов россиян. В 2017 году «Час Земли» стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России.

Екатерина Лапкина