Одна из торговых точек Владивостока распространяла продукцию, которая представляла немалую угрозу покупателю, об этом «Deita.ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Лабораторные исследования показали, что лососевая икра не имела ветеринарных сопроводительных документов, а также маркировки производителя. Это и стало основной причиной для лабораторного анализа.

Проведенные испытания показали, что в деликатесе допустимый уровень бактериальной обсемененности превышен в 290 раз, а это значит, что не соблюдены санитарные и ветеринарные нормы при производстве продукта, его хранении и транспортировке. Кроме того, в икре выявлено двукратное превышение допустимого уровня содержания дрожжей.

Опасная для потребителя икра изъята из оборота, отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в партии морских деликатесов во Владивостоке найден яд.

Таисия Масина