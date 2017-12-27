Прокуратура Камчатки отмечает, что жители региона постоянно проявляют беспечность, чем бессовестно пользуются злоумышленники, сообщает «Deita.ru».

К примеру, в полицию обратился житель Петропавловска, который перевел мошеннику 15 тысяч рублей в качестве предоплаты за автомобиль УАЗ. После этого аферист перестал выходить на связь.



Жительница города Елизово перевела преступнкиам 18,5 тысяч рублей за компьютерные запчасти, увидев объявление о продаже на сайте «Avito.ru». Ни денег, ни запчастей она не увидела.



Жертвами злоумышленников стали также инженер и бухгалтер, которые лишились пусть незначительных, но не лишних сумм. Инженер хотел приобрести планшетный компьютер, а бухгалтер - полис ОСАГО.



Верхом беспечности и безграничного доверия посторонним людям стал случай, когда сотрудница администрации Елизовского городского поселения перевела за шубу 132 тысячи рублей. Соответственно женщина осталась и без внушительной суммы денег, и без мехового изделия.

Сотрудники полиции взывают к благоразумию граждан и настоятельно просят не доверять незнакомцам и тем более не переводить им деньги.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мошенники обманули жителей Дальнего Востока с помощью Instagram.

Таисия Масина