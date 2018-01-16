Жильцы хабаровского общежития поразили общественность своим свинством и наглостью, сообщает «Deita.ru».

В одном из пабликов в соцсети появилось фото огромной кучи мусора под окнами жилого дома. Комментарий от подписчика, приславшего фотографию вызвал бурное обсуждение и осуждение со стороны интернет-сообщества.

""Вот такая красота за домами. Управляющая компания видимо до сих пор отмечает Новый год или как это вообще называется?" - пишет пользователь.

В комментариях на автора поста тут же посыпались обвинения в свинстве. Возмущенные хабаровчане оказались отнюдь не на стороне жителей дома: "Управляющий должен убрать мусор , который вы сами накидали?! Не много ли чести?! Устраивайте субботник со своими соседями", "В мусорный контейнер не пробовали свой мусор выбрасывать", "Одна пакет около дома выкинула, остальные подтянулись. И кто вам виноват? Ладно бы на видео были мусорные баки, в которых уже не помещается".

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что россиян ждет новая система обращения с мусором.

Таисия Масина



