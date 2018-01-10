Порыв на теплотрассе оставил некоторых жителей Владивостока без отопления и горячей воды, об этом «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (тепловые сети Ленинского района).

Отопление отключили по следующим адресам:

Адмирала Кузнецова ул.74, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 82 стр.1,

Громова ул.10, 12, 4, 6, 8,

Ивановская ул.4/10, 4А,

Каплунова ул.1, 12, 13, 15, 17, 23, 3, 5, 6, 7, 8,

Невельского ул.1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29,

Спиридонова ул.15, 34, 42, 44, 15 стр.2,

Без горячей воды остались:

Адмирала Кузнецова ул.61, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 82 стр.1,

Владикавказская ул.1, 5,

Горийская ул.1,

Громова ул.10, 12, 4, 6, 8,

Каплунова ул.1, 13, 15, 17, 23, 3, 5, 6, 8,

Невельского ул.1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29,

Спиридонова ул.15, 34, 42, 44.

На данный момент ведутся ремонтные работы, которые закончатся, по предварительным данным, в 22.00.

Напомним, ранее «Deita.ru» озвучило сумму компенсации приморцам за мутную воду.

Таисия Масина