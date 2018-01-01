уголь
Источник изображения: «Deita.ru»

Жители улицы Тополевой в районе мыса Чуркин во Владивостоке страдают от угольной пыли, сообщает «Deita.ru».

пыль

По словам местного жителя, уголь приносит ветром из Рыбного порта, в котором уголь грузят открытым способом кранами и ковшами. Защитный барьер есть, но он  установлен в виде "какой-то непонятной сетки".

пыль

Также в сети появилось видео, которое сняла местная жительница у себя дома. На подоконнике за одну ночь образовались залежи черной пыли,  на которой маленький ребенок даже смог порисовать.

пыль

Люди в отчаянии обращаются во всевозможные инстанции, где им отвечают, что содержание пыли в воздухе не превышает норму. Однако пыль толстым слоем покрывает не только улицы, но  и квартиры:"Нам,  видимо,  нужно очень сильно заболеть, чтобы доказать властям, что  в Рыбном порту каждый день грузят уголь открытым способом", - возмущаются местные жители.

Напомним,  ранее «Deita.ru» сообщало, что угольная пыль беспокоит и жителей Находки, однако здесь данной проблемой занимаются все уровни власти.

Таисия Масина