Жители улицы Тополевой в районе мыса Чуркин во Владивостоке страдают от угольной пыли, сообщает «Deita.ru».





По словам местного жителя, уголь приносит ветром из Рыбного порта, в котором уголь грузят открытым способом кранами и ковшами. Защитный барьер есть, но он установлен в виде "какой-то непонятной сетки".





Также в сети появилось видео, которое сняла местная жительница у себя дома. На подоконнике за одну ночь образовались залежи черной пыли, на которой маленький ребенок даже смог порисовать.





Люди в отчаянии обращаются во всевозможные инстанции, где им отвечают, что содержание пыли в воздухе не превышает норму. Однако пыль толстым слоем покрывает не только улицы, но и квартиры:"Нам, видимо, нужно очень сильно заболеть, чтобы доказать властям, что в Рыбном порту каждый день грузят уголь открытым способом", - возмущаются местные жители.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что угольная пыль беспокоит и жителей Находки, однако здесь данной проблемой занимаются все уровни власти.

Таисия Масина



