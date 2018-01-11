Сегодня, 10 января, в поселке Усть-Камчатке начался пеплопад, сообщает DEITA.RU. Жители Камчатки делятся уникальными фотографиями в социальных сетях.

«Все небо в пепле. Белоснежный снег также покрыт пеплом от вулкана Шивелуча», — жалуются местные жители.





По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, сегодня, 10 января, утром пепловый выброс зарегистрирован на вулкане Шивелуч. Высота выброса составила от 10–11 тысяч метров при высоте вулкана 3283 метра.

Екатерина Лапкина

Фото: Камчатский репортер