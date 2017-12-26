Киевские власти, несмотря на стремление продемонстрировать горожанам европейскую натуру столицы Украины, перенимают даже зарубежные праздники, однако, обстановка в городе вызывает у местных жителей только возмущение и стыд, сообщает «Deita.ru».

Почему Киеву весьма далеко не только до европейских столиц, но даже до Донецка, выяснило РИА ФАН.

После опроса десятков прохожих, картина сложилась безрадостная: людям стыдно за то, что туристы каждый день видят на улицах столицы неубранный грязный снег, кучи мусора, отвратительное освещение и унылое праздничное оформление.





Возмущению жителей нет предела: "В квартирах холодно, ладно – газ перестали покупать у России, а в Европе дорогой. Но неужели снег убрать и мусор тоже только за валюту можно? Кличко негодяй просто, довел мой любимый город до ручки!".







Туристы - редкие гости на главной площади страны - Михайловской - она выглядит совсем не празднично. На Крещатике в прошлом году нельзя было пройти от рождественских ларьков, сегодня их нет вообще. В пятидесяти метрах от главной елки страны: хлам, мусор и не убранные от снега обочины.





Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Украина отправляет своих пенсионеров за деньгами в Россию.

Таисия Масина