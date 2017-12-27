Для жителей острова Попова их путь домой становится практически «дорогой жизни». Только морское сообщение — другого пути просто нет, и это — для многих настоящее испытание, сообщает "Deita.ru".

Переписка в группах по вотсапу, порой, напоминает сводки. «Рейс на 11 часов из города будет, с о. Попова на 14 часов 30 минут. Касса будет работать с 13 часов!».

«В четверг, 28 декабря, рейс с острова Попова отправится во Владивосток в 8 часов 30 минут, а обратно в 12 часов», — пишет один пользователь. «Сегодня рейса не будет», — продолжает другой.

«Катер сегодня ушел во Владивосток и отправится днем обратно на остров Попова, — рассказали «Deita.ru» в кассах вокзала прибрежных морских сообщений. — С вопросами по расписанию движения катаров обращайтесь в администрацию Владивостока. Только могу сказать, что места в катере хватает всем желающим, еще не было такого, чтобы мест не хватило».

Но новым катером островитяне недовольны, многие с тревогой интересуются:

«Кто ездил на «Секстанте», поделитесь впечатлениями. Мне с малым ребёнком выехать надо…».

«У меня мама ехала — салон около 24 квадратных метров на 57 человек, идёт 3 часа», - ответили в группе.

«Пожилому человеку очень трудно вынести такую дорогу на неудобных стульях, но в катере тепло», - пишет другой житель острова.





Высказываний много, в итоге островитяне пришли к общему мнению, что катер – маленький, на дорогу уходит почти на полчаса больше времени и рейс только днем, что очень неудобно.

«Другого, к сожалению, нет – рассказали «Deita.ru» в городском управлении транспорта. — Катер специально предусмотрен для того, чтобы была связь с островом, на случай поломки парома. Сейчас он находится в ремонте.

Как рассказали нам механики, на устранение неполадок уйдет примерно неделя. Поверьте, специалисты делают все возможное, чтобы паром как можно быстрее вышел на линию.

Что касается расписания – этот катер может работать только в светлое время суток, а дорога в пути занимает несколько часов, и это — вопрос безопасности пассажиров.

О времени выхода на линию парома жители могут узнать в кассах, так же, как и о расписании рейсов или их отмене.

Например, по погодным условиям, уже отменялись рейсы, когда было объявлено штормовое предупреждение», - отметили специалисты.

Островитяне категоричны - никакому объявленному расписанию катер не следует, распорядок движения хаотичен и им неудобен. В зимнее время года жители небольшого поселка на острове, который относится к Первомайскому району Владивостока, чувствуют себя несчастными и забытыми. Когда в проливе встает лед, многие перебираются на соседний Русский остров по льду, рискуя жизнью. Жители Попова ждут весны, как никто другой, а пока — возобновления регулярной работы привычного парома.

Инна Эстрина