Счета за электроэнергию на миллионы рублей получили 35 жителей города Артем Приморского края, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали представители ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) произошла досадная ошибка, возникшая при формировании электронных квитанций, которая, к слову, уже исправлена.

Как пишут Известия, всем потребителям компания принесла извинения и предоставила корректные данные.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в квитанции по оплате ЖКХ запретили вносить это.

Таисия Масина