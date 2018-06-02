Юным художникам удалось «ухватить» настроение и спортивный дух важных детских международных соревнований, сообщает DEITA.RU.

Почти 200 работ поступило на конкурс «Сахалин — столица I Зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Сноуборд и лыжи, снег и солнце, воля к победе — разнообразные по цветовой гамме, тематике и стилю детские рисунки «пронизаны» единой идеей спорта, дружбы и праздника, который впервые состоится на Сахалине в 2019 году.





В пятницу, 1 июня, в дирекцию I зимних Международных игр «Дети Азии» поступили последние работы конкурса. По мнению организаторов, юные сахалинцы подошли к нему со всей ответственностью, некоторые ребята прислали сразу несколько творческих работ.

«В первую очередь хочется поблагодарить всех участников конкурса, — сказал руководитель Дирекции игр Владимир Максимов. — Мы даже не ожидали такого количества — 182 рисунка! Их «география» также впечатлила — к нам поступили работы из Углегорска, Долинска, Анивы, Александровска-Сахалинского, Корсакова, Южно-Сахалинска.





Добавлю, что рисунки-победители будут размещены на баннерах в столице первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», в Южно-Сахалинске.

Думаю, что ребенку, например, из Углегорска будет приятно увидеть свои работы», — отметил Владимир Максимов.





Самому маленькому участнику всего шесть лет, а самому старшему — 18. Сначала рисунки отсмотрит жюри (на соответствие условиям и требованиям конкурса), первое заседание состоится уже в июне.

Победителям, помимо возможности увидеть свой рисунок, украшающий город, будут вручены памятные призы от дирекции и сертификат, который позволит побывать на соревнованиях в феврале 2019 года и лично «прочувствовать» настроение и атмосферу спортивного праздника. Жюри придется нелегко — выбрать вначале 10 лучших рисунков, которые и примут участие во всенародном голосовании. Победителя конкурса выберут сами сахалинцы.





Напомним, конкурс рисунков «Сахалин — столица I Зимних МСИ «Дети Азии» организован Дирекцией I Зимних игр «Дети Азии» и министерством образования Сахалинской области. В нем могли принять участие школьники общеобразовательных учреждений школ островного региона.

Инна Эстрина

Фото: Дирекция I Зимних игр «Дети Азии»