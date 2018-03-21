Всего в голосовании приняли участие более десяти тысяч человек, сообщили DEITA.RU в администрации Уссурийска.

За реконструкцию сквера в Междуречье проголосовало 4323 участников. Вторым по результатам рейтингового голосования стала зона отдыха в микрорайоне Доброполье, горожане отдали за нее 3236 голосов.

Новый сквер на Новоникольском шоссе, 2, благоустроят в 2019 году. Третья общественная территория, которую обустроят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», - это сквер в микрорайоне «5 км» по улице Некрасова от улицы Муданьцзянской до въезда в городок «Северный». За нее проголосовали 3136 уссурийца, строительство запланировано на 2020 год.

Михаил Грач