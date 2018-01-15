Жители Владивостока оказались на Гавайях, когда там была объявлено о приближении баллистической ракеты, сообщает DEITA.RU.

Популярная во Владивостоке инстаграм-блогер @estonia, в настоящий момент отдыхающая с семьей на Гавайях, опубликовала на своей странице информацию о том, что 13 января на ее телефон пришло оповещение о приближении баллистической ракеты.

«Утром получили сообщение на телефоны «Баллистическая ракета угрожает территории Гавайев. Срочно ищите укрытие. Это не учебная тревога». Через час пришло сообщение, что отбой», - написала она.



