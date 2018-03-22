Две жительницы Приморья стали жертвами аферистов, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД России по Ханкайскому району.

В обоих случая мошенники действовали давно всем известными способами. У одной из пострадавших с банковской карты сняли 42 тысячи рублей. Женщина дала в интернете объявление о продаже дома. Ей позвонил мужчина с намерением приобрести недвижимость. «Покупатель» предложил внести на банковскую карты владелицы дома предоплату, для чего попросил женщину сходить в банкомат, где продиктовал действия, необходимые для перевода на ее карту денежных средств.

После того, как женщина выполнила все предписания, с ее карты исчезли все средства.

Еще одна жительница Ханкайского района стала жертвой цыганки. Та зашла к ней домой с предложением купить куртку. По ходу разговора по руке жертвы "гадалка" определила, что есть порча и согласилась снять ее за 13 тысяч рублей.

Получив денежные средства, мошенница ушла. Только после ее ухода женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Таисия Масина