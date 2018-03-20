Жительница города Якутск предстанет перед судом за ужасное преступление, об этом DEITA.RU сообщили в СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Она забила свою девятилетнюю дочь плоскогубцами, нанося удары в жизненно-важные органы, а затем спрятала тело девочки под гаражом.

Отмечается, что 38-летняя убийца состоит на учете в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. Женщине уже предъявлено обвинение, она содержится под стражей. Расследование продолжается.



Таисия Масина