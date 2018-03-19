Прокуратура Мильковского района Камчатского края провела проверку по факту бездействия матери малолетнего мальчика, которого избивал отчим, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре края.

Установлено, что с июня 2017 по январь 2018 года 43-летний сожитель женщины регулярно наносил ее 9-летнему сыну побои в целях воспитания, используя ремень, шнур от кипятильника и тяжелую мужскую руку.

Факты неоднократного нанесения побоев вскрылись 25 января 2018 года, когда мальчик был изъят из семьи в связи с алкогольной зависимостью матери и обследован в реабилитационном центре. На его теле были свежие следы шнура от кипятильника – не менее пяти, в области ягодиц, бедер и плеча.

Мать, осознавая, что в отношении ее сына длительное время совершается насилие, каких-либо мер по его защите не принимала, в органы опеки, полицию или прокуратуру с заявлениями не обращалась, требование к сожителю прекратить противоправные действия не предъявляла. Более того, она сама считает, что с поведением сына можно справиться только физическим воздействием.

44-летняя женщина нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, проходила курс кодирования от алкогольной зависимости, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав семья признана семьей, находящейся в социально-опасном положении, с июня 2017 года состоит на учете в местной полиции как родитель, отрицательно влияющий на ребенка.

У женщины есть еще и 6-летняя дочь. Сейчас оба ребенка изъяты и находятся в реабилитационном центре. Комиссия по делам несовершеннолетних готовит иск об ограничении матери в родительских правах.

Прокурор Мильковского района вынес постановление и в порядке статьи 37 УПК РФ направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В действиях матери прокуратура усматривает ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сожителя матери, который более полугода истязал ребенка. Уголовное дело направлено в суд.

За совершение данного преступления мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Виктор Бруевич