Жительнице Владивостока Жанне Юрчук 47 лет. Однако выглядит она значительно моложе, а все потому, что знает секрет молодости и долголетия — прогулки без одежды на свежем воздухе и занятия спортом, сообщает DEITA.RU.

О своих достижениях Жанна рассказывает на странице в Instagram. Здесь она выкладывает видео и очаровательные фото, где в купальнике, варежках, сапогах и шапке позирует фотографу на фоне снежного Владивостока. Здесь же она призывает местных жителей присоединяться к ее увлечению, которое, к слову, не только бодрит и повышает настроение, но закаляет и продлевает молодость.

Корреспонденту DEITA.RU Жанна Юрчук поведала, что же привело ее к таким радикальным методам оздоровления. «Имею с детства серьёзные проблемы с позвоночником, а после родов они усугубились и начали прогрессировать, поэтому пришлось начать заниматься оздоровительными физупражнениями. Около 20 лет занимаюсь в тренажерном зале. Сейчас могу делать довольно серьёзные вещи, которые не под силу и здоровым людям, — рассказывает Жанна. — Хотя, по мнению врачей, с моим позвоночником можно только передвигаться по ровной поверхности маленькими шажками. В общем, я делаю то, что антифизиологично в моем случае. А к врачам не хожу с 2005 года».

В преддверии крещенских купаний в проруби Жанна отметила, что тоже несколько раз пробовала окунаться в ледяную воду, но поняла, что это не ее. «Слишком жёсткие ощущения. И спина очень резко отреагировала — болела месяца два! А вот просто раздеться и под морозным воздухом подвигаться, это понравилось», — говорит женщина.

Отметим, желающих присоединиться к Жанне Юрчук много, однако не все решаются, потому что боятся.

Екатерина Лапкина