Во Владивостоке сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиентки, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась жительница Владивостока с сообщением об угоне автомобиля Хонда СРВ с территории автосервиса.

Ориентировку на розыск похищенного кроссовера передали наружным нарядам полиции. Сотрудники ППС обнаружили автомобиль Хонда СРВ, подходящий по приметам, указанным в ориентировке. За рулем находился 31-летний местный житель, который не смог предъявить документы на автомобиль.

На место происшествия были вызваны сотрудники ГАИ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался. В отношении него составлен административный материал. Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и пояснил, что завладел автомобилем, чтобы покататься.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

По административному материалу мировым судьей Ленинского района города Владивостока принято решение о назначении злоумышленнику наказания в виде административного ареста на срок 10 суток с содержанием в спецприёмнике.

Ирина Петрова