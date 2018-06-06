В Находке женщину попытался ограбить мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился диспетчер частного охранного предприятия. Он рассказал, что неизвестный мужчина избил женщину. Муж потерпевшей задержал злоумышленника и просит помощи полиции.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания.

Полиция установила, что он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, открыто с применением насилия попытался похитить мобильный телефон женщины, который стоит более 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Он заключен под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Ирина Петрова