Полиция занялась поисками 32-летней жительницы Владивостока, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Ранее появилась информация о том, что девушка, в которой пользователи соцсетей узнали судебного пристава, не выходит на связь с родными в течение нескольких дней.





По данным полиции 2 июня она вышла из дома, расположенного на улице Калинина, и отправилась в неизвестном направлении.



В настоящее время ее местонахождение неизвестно. На связь с родными жительница Владивостока не выходит.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 8-968-165-1010, 8-902-480-8678 или 02, с мобильного - 102.

Ирина Петрова