Холодную воду отключат в двух районах Владивостока в четверг, 31 мая, об этом DEITA.RU сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

В связи с этим городские службы рекомендуют жителям сделать запасы. С 09:00 по 20:00 от водоснабжения отключат:

Ленинский район

Тунгусская ул. 44, 59, 61, 63, 65, 69

С 09:00 по 17:00 воды не будет здесь:



Советский район

Маковского ул. 85, 93

Шестая ул. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 7, 9.

Кроме того, горячей воды до 19.00 1 июня не будет по следующим адресам:

Красного Знамени пр-кт 101, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 65, 71, 73, 75, 85, 93, 95, 97, 99, 117Д,

Народный пр-кт 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43/1, 43/2,

Некрасовская ул. 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5

Таисия Масина