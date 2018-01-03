В период новогодних праздников в подразделениях УМВД России по Приморскому краю прием граждан будет идти по-новому, сообщает Deita.ru со ссылкой на ведомство.

Рабочие дни:

3 января (среда) – приём граждан в порядке живой очереди с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00;

4 января (четверг) – приём граждан только записавшихся через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru) с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

Выходные дни:

2 января (вторник);

5 января (пятница);

6 января (суббота);

7 января (воскресенье);

8 января (понедельник).

Михаил Грач