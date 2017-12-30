Хулиганы Уссурийска воруют хвойные деревья даже на кладбищах, сообщает «Deita.ru».

Как правило, воровство происходит по ночам. Таким образом срублено уже десять пихт и елей. Сегодня утром охраннику кладбища удалось задержать "черного лесоруба". Он перекрыл дорогу машине браконьера и вызвал полицию, которая сейчас разбирается в обстоятельствах происшествия.

К делу подключились и городские экологи. Они оценят материальный ущерб. Это помимо штрафа, который положен за незаконную рубку деревьев. ⠀⠀

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Партизанском городском округе также незаконно вырубают ели.

Таисия Масина