Кладбище
Источник изображения: «Deita.ru»

Хулиганы Уссурийска воруют хвойные деревья даже на  кладбищах, сообщает «Deita.ru».

Как правило, воровство происходит по ночам. Таким образом срублено уже десять пихт и елей. Сегодня утром охраннику кладбища удалось задержать "черного лесоруба". Он перекрыл дорогу машине браконьера и вызвал полицию, которая сейчас разбирается в обстоятельствах происшествия.

К делу подключились и городские экологи. Они оценят материальный ущерб. Это помимо штрафа,  который положен за незаконную рубку деревьев. ⠀⠀

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в Партизанском городском округе также незаконно вырубают ели.

Таисия Масина