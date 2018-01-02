Множество новых законов вступили в силу в России с 1 января 2018 года, сообщает «Deita.ru».

В связи с этим стало известно, что изменится в жизни приморцев с наступлением Нового года.

1. Увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января он составил 9489 рублей.

2. Ввели доплату семьям за рождение первенцев. Пособие на первого ребенка станут выплачивать каждый месяц. Его размер в Приморье равен 13 550 рублей.

3. Детские пособия проиндексируют. В частности, региональный материнский капитал составит около 170 000 рублей. Потратить средства можно будет еще и на оздоровление, в том числе социальное для ребенка-инвалида. Таким образом, размер материнского капитала увеличится до 480 000 рублей. Максимальная сумма декретного пособия увеличится до 282 493 рублей.



4. Плата за проезд на общественном транспорте в Приморье повысилась до 23 рублей.



5. Ставка акциза на бензин класса 5 с 1 января вырастет более чем на 10% и достигнет 11 213 рублей на тонну. С 1 июля 2018 года она еще раз повысится – до 11 892 рублей на тонну. Кроме того, ставка акциза на дизельное топливо к началу 2018 года достигнет 7665 рублей на тонну, показав рост более чем на 12,%.



6. Теперь граждане будут уплачивать налог с выигрыша самостоятельно. Ранее это являлось обязанностью организаторов игр.



7. Государство простит все долги россиянам по имущественным налогам, которые образовались до 2015 года, а также пени, начисленные на эти недоимки.



8. Формирование чеков станет возможно только в электронном виде.



9. Для желающих отдыхать в России вводится курортный сбор, который будет взиматься с туристов в течение пяти лет в четырех субъектах России – в Алтайском и Краснодарском краях, Ставрополье и Крыму.



10. С 1 января можно будет отказаться от навязанной или ненужной страховки при ипотеке и вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию в течение 14 календарных дней.



11. С 1 января появится новая форма ОСАГО, дополненная QR-кодом в верхнем правом углу. Эта мера позволит бороться с подделками полисов ОСАГО.



12. Система ЭРА-ГЛОНАСС останется без бюджетного финансирования. В связи с этим вводятся платные услуги: вызов аварийного комиссара, техническая помощь и доставка топлива к месту.



13. С 1 января в России запретят анонимно пользоваться мессенджерами. Теперь отправить сообщение смогут только те абоненты, номера которых зарегистрированы, а для этого каждый из них должен иметь соответствующий договор с оператором связи.

14. Максимальный размер выплат по больничному листу вырастет до 2017 рублей в день. В прошлом году эта сумма составляла 1901 рубль. Больничные будут выписываться в бумажном варианте и при желании оформляться электронно.

15. Отдельные группы населения будут проходить диспансеризацию по новой схеме.



16. С 1 января вводится система tax free, которую начнут тестировать в пилотном режиме. Она распространится на розничную продукцию за исключением подакцизных товаров (кроме алкоголя).



Таисия Масина