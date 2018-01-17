Продолжается прием заявок на участие в конкурсе для СМИ «Герои пера», который проводится в рамках III Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Герои нашего времени».

Цели проведения конкурса – пропаганда волонтерства, социальной ответственности и добрых поступков в обществе, популяризация активной гражданской позиции и рабочих профессий, воспитание подрастающего поколения. Мы хотим выявить лучшие СМИ России, пишущие на социальную тему.

Приглашаем редакции СМИ, журналистов, а также корпоративные издания принять участие в конкурсе и получить звание «Героев пера».

Заявки принимаются до 31 января 2018 года на e-mail org@tobehero.ru. Подведение итогов состоится в феврале 2018 года. Подробная информация размещена на сайте http://tobehero.ru/about/media_contest/.

Конкурс «Герои пера» проводится по 4 номинациям: «ТВ-герой» (для телевизионных каналов и корреспондентов), «На линии добра» (для интернет-порталов и журналистов информационных агентств), «Печать общества» (для редакций газет и журналов и журналистов печатных изданий), «Героям – быть!» (за наибольшее число материалов любого формата на тему героических поступков простых людей).

«Герои нашего времени» - Всероссийский проект в области социальной ответственности, посвященный простым людям, их поступкам, совершенным однажды и спасшим жизни других людей, или ежедневным подвигам, длиной в целую жизнь. Его цели - поднятие статуса рабочих специальностей в нашей стране, популяризация волонтерского движения, великодушных и самоотверженных поступков в обществе.

Организатором инициативы выступает Группа компаний «ЛокоТех». Проект поддержали Министерство труда и социальной защиты РФ, общественная организация «Деловая Россия», Международный Ломоносовский клуб, Союз машиностроителей России и Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Информационные партнеры: газеты «Комсомольская правда», «Труд», «Гудок», информационный портал «Русская планета», журнал «РЖД-партнер». Официальный организатор церемонии агентство ComPie.

Михаил Грач