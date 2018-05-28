Брошенные канализационные сети в микрорайоне Патрокл будут оформлены в муниципальную собственность как бесхозяйное имущество и переданы на баланс в край, сообщили DEITA.Ru в городской администрации.

Параллельно этому процессу предприниматели Владивостока займутся ликвидацией последствий загрязнения безымянного озера от канализационных стоков.

Напомним, непереданные на баланс вышедшие из строя канализационно-насосные станции (КНС) несколько лет приводили к загрязнению безымянного озера возле жилого микрорайона. Глава Владивостока поручил не ждать окончания судебных споров и найти механизм решения проблемы.

Работа по ликвидации последствий загрязнения водного объекта будет проводиться в два этапа: до 10 июня в озеро будут запущены активные микроорганизмы, которые будут устранять неприятный запах сероводорода. Такая эко-технология используется во всех современных очистных сооружениях. Затем в озеро будут запущены бактерии другого типа, задача которых – расщепить донные отложения, в том числе химические и бытовые отходы.



Михаил Грач