В среду, 5 мая, на территории Приморского края усилится влияние циклонического вихря, который облюбовал себе место над северо-восточными районами Китая, об этом DEITA.RU сообщили в приморские синоптики.

Облачные гряды вихря периодически будут смещаться к Приморью, вызывая при этом кратковременные дожди различной интенсивности, местами грозы. В прибрежных районах сохранятся очаги тумана, местами с моросью. Температурный фон понизится на два-четыре градуса.

Во Владивостоке облачно, временами туман, морось, вечером переходящая в дождь. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днём на 1–3 градуса прохладнее.

Отметим, в четверг и пятницу в края осадки не прекратятся — ожидаются кратковременные дожди с ветром, скорость которого может достигать 14 метров в секунду.

Екатерина Лапкина