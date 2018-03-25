По данным специалистов Примгидромета, в начале грядущей недели погода в крае изменится, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали эксперты, траектории циклонов будут проходить с районов Китая на Хабаровский край. Приморье окажется в тёплом секторе циклонов.

Ночной температурный фон будет держаться в пределах +4…−1 °С, в горных районах до минус десяти. Дни порадуют жителей края весенним теплом, в континентальных районах воздух прогреется до плюс 14-22 градусоа, на побережье будет выноситься морской прохладный воздух, максимальная температура 5-13 градусов тепла.

Однако в середине недели ситуация изменится. Над территорией Приморского края пройдут фронтальные разделы, которые вызовут дожди различной интенсивности. Фронтальная облачность уменьшит как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. Ночь станет теплее, а день прохладнее на 3–5 градусов предыдущих суток.

Во Владивостоке преимущественно облачно, временами туман, возможна морось. Ветер свежий. Фон ночных температур +1…+4 °С, дневных +6…+10 °С.

Виктор Бруевич