«Deita.ru» представляет мини-подборку из 5 растений, которые любят полакомиться плотью.

1. Непентес

Великолепные и опасные непентесы можно найти во всем мире. Они живут, поедая жуков, которые попадают в их раскрытые «трубы», заполненные литрами пищеварительной жидкости. Непентес Раджа в Малайзии является крупнейшим плотоядным растением в мире. Его ловушки могут иногда достигать 40 см в высоту. Это растение ест насекомых, таких как муравьи, но оно настолько велико, что иногда ест даже крыс, мелких птиц, ящериц и лягушек.





2. Пузырчатка

Пузырчатка представляет собой в основном плотоядные «кораблики»: эти водные растения свободно плавают и не пускают корни в землю. Они встречаются повсюду на планете и поедают крошечные организмы, такие как водяные блохи, всасывая их в свои пузыреподобные органы и переваривая их. Вы никогда не узнаете, что происходит внизу, потому что цветы над поверхностью красивы, красочны и привлекательны.





3. Венерина мухоловка

Наиболее известным хищным растением, вероятно, является венерина мухоловка. Эти зеленые растения выглядят так, будто у них есть небольшой рот - и в некотором роде так оно и есть. Их открытые «рты» оснащены короткими, жесткими волосками. Когда что-либо трогает эти волоски, листья мгновенно захлопываются, захватывая в ловушку то, что находится внутри, а затем медленно переваривает это.





4. Росянка

«Если бы насекомому когда-либо дали мозги, чтобы написать роман ужасов, монстр в этом романе, вероятно, был бы росянкой», - пишет California Carnivores. Во всем мире, кроме Антарктиды, существует около 100-200 видов росянки. Они яркие и красивые, и это привлекает добычу, но как только насекомое приземляется, слизистые щупальца, покрывающие листовую поверхность, становятся смертельно опасными - они захватывают в ловушку и переваривают бедную добычу. Своим красивым именем росянка обязана сверкающим каплям слизи, которые выглядят как утренняя роса.





5. Жирянка

Жирянка использует свои липкие листья, чтобы ловить и переваривать насекомых, точно так же, как росянка. Вероятно, насекомые поднимаются на неё в поисках воды, но, к своему несчастью, узнают, что капли на самом деле являются слизью и пищеварительными ферментами. Когда насекомое начинает бороться, жирянка образует еще больше желез и еще больше покрывается липкой, смертоносной массой.





Алина Калинина