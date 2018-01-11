Сегодня в российских СМИ появилась информация, что государство Мальта приобрело сотни новых граждан с известными в России сочетаниями имен и фамилий, сообщает DEITA.RU.

Так в числе прочих в списке числится имя Дмитрия Селюка — известного российского футбольного агента, представляющего интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре и других известных футболистов.

Предположительно новоиспеченный мальтийский гражданин Селюк является уроженцем Хабаровска, где учился в школе №2 с физико-математическим уклоном.

Свою работу Селюк ведёт дистанционно, находясь в Барселоне. В основном Селюк занимается поиском футболистов в Африке, и их дальнейшем трудоустройством в европейских клубах.

Напомним, также, в числе других обладателей паспорта Мальты DEITA.RU обнаружило ФИО, схожие с теми, что имеет известный приморский бизнесмен, владелец ликероводочного завода, чья продукция знакома почти каждому.

Андрей Горюнов