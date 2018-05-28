В этом году на Озерновском месторождении на Камчатке планируют добыть около 500 кг золота и 300 тонн серебра, сообщает DEITA.RU.

"На 2018 год запланирована переработка руды в объеме порядка 30-50 тысяч тонн, ожидаемые объемы извлеченных драгоценных металлов составят 300-500 кг золота и 200-300 кг серебра. На этом этапе на предприятии будет задействовано порядка 240 работников", - сказал губернатор края Владимир Илюхин.



Напомним, Озерновское золоторудное месторождение расположено в пределах Северо-Камчатского рудного района в 700 км к северу от Петропавловска-Камчатского. По некоторой информации, запасы золота в нем составляют от 60 до 100 тонн.

Ирина Петрова