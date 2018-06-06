III Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» пройдет во Владивостоке с 24 июля по 8 августа 2018 года. Его откроют гастроли балетной труппы Мариинского театра, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Как рассказали представители Приморской сцены, в этом году зрителей порадуют своим участием в фестивале прославленные танцовщики с мировыми именами и молодые талантливые исполнители: Екатерина Кондаурова, Надежда Батоева, Кристина Шапран, Рената Шакирова, Тимур Аскеров, Кимин Ким, Владимир Шкляров, Константин Зверев и многие другие: «Балетная труппа порадует зрителей лучшими постановками разных лет. В афише – балеты разных эпох: “Дон Кихот”, “Времена года”, “Золушка”, которые впервые будут показаны на Дальнем Востоке».

24 и 25 июля фестиваль откроют показы балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса в хореографии Александра Горского по мотивам спектакля Мариуса Петипа. Классическая постановка соберет на Приморской сцене мощный исполнительский состав. Спектакль приурочен к празднованию 200-летия Мариуса Петипа.



26 и 27 июля ценителей ждет владивостокская премьера балета «Времена года» на музыку Макса Рихтера (по мотивам Антонио Вивальди) в постановке Ильи Живого. Отмечается, что эскиз к двухактному балету «Времена года» – одноактный балет SeasonS – был с успехом представлен в рамках I Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» в 2016 году. Спустя два года зрители смогут увидеть полноценную работу молодого хореографа.



28 июля в 19.00 и 29 июля в 14.00 и в 19.00 на Приморской сцене Мариинского театра состоится премьера балета Сергея Прокофьева «Золушка» в постановке одного из самых востребованных современных хореографов Алексея Ратманского. Спектакли пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра.



Напомним, что Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» – ежегодное событие, которое охватывает крупные центры Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году фестиваль пройдет с 24 июля по 8 августа.

Таисия Масина