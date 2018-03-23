Приморские кудоисты встретятся в субботу, 24 марта, чтобы порадовать местных любителей данного вида единоборства, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Зрелищные бои пройдут в спорткомплексе «Молодежный» по адресу проспект 100-летия Владивостока, 7-б. Здесь состоится Кубок Приморского края по кудо. Начало поединков в 10:00, торжественное открытие в 14:00.

На турнир съедутся спортсмены со всего Приморья. Участниками станут кудоисты от 12 лет и старше. Они разыграют награды в личном первенстве среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин (18 лет и старше) и женщин (абсолютная категория).



Вход для всех желающих свободный.



Таисия Масина