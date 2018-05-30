Работники одной из АЗС в городе Находка вызвали сотрудников вневедомственной охраны, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении Росгвардии по Приморскому краю.

Приехав на место происшествия, они выяснили, что мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения устроил целый спектакль - он громко кричал, матерился, пытался зайти в служебное помещение, мешал работе персонала и пугал клиентов.

Прекращать такое поведение и предоставлять документы по требованию сотрудников Росгвардии мужчина отказался. Более того, он оказал неповиновение стражам порядка, кричал и хватался за форменное обмундирование сотрудников.

Для пресечения хулиганских действий к дебоширу применили физическую силу. Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Таисия Масина