В ходе расследования дела о краже денег из кассы одного из популярных супермаркетов Владивостока сотрудники полиции задержали подозреваемого. Как стало известно корреспонденту "DEITA.RU", молодой человек рассказал, что занимался хищением наличности в течение пяти месяцев.

В ходе проверки было установлено, что 24-летний житель Уссурийска устроился на работу в супермаркет во Владивостоке и имел доступ к кассовому аппарату.

В свои смены молодой человек регулярно похищал деньги, которые тратил на собственные нужды. Во время ревизии выяснилось, что за время работы подозреваемый украл почти 50 тысяч рублей.

Сейчас задержанному предстоит не только возместить причиненный ущерб, но и ответить за совершение кражи перед судом.

Игорь Бегунов