Тренер команды дивизиона Тарасова в Матче звезд КХЛ 2017/2018 Соня Гудим записала видеообращение в поддержку владивостокского хоккейного клуба «Адмирал», сообщает «Deita.ru».

Матч звезд Континентальной хоккейной лиги 2017/2018 прошел 14 января в столице Казахстана Астане. В финале команда дивизиона Тарасова под руководством Игоря Никитина и Сони Гудим обыграла команду дивизиона Чернышева со счетом 5 : 4.

«Адмирал» - единственная команда Континентальной хоккейной лиги, чей представитель не участвовал в Матче звезд. «На этом Матче звезд я играю с нашивкой «Салавата Юлаева», но я помню, что голосовали за меня владивостокские болельщики. Разумеется, я бы хотел представлять «Адмирал» на этом празднике. Я ценю время, проведенное в этом клубе, и поддержку людей, которые меня поддерживали. К сожалению, не получилось выйти в форме с нашивкой «Адмирала», - сказал бывший нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев, обвинив в сложившейся ситуации нынешнее руководство команды.

По окончании матча Соня Гудим записала видеообращение в поддержку владивостокского хоккейного клуба «Адмирал». «Я тренер команды-чемпиона. Мне сейчас задали такой вопрос: готова ли я возглавить команду «Адмирал» в качестве тренера? Вы знаете, я очень симпатизирую Владивостоку и, возможно, я буду совмещать работу в микст-зоне «Трактора» и жить на два города, но «Адмирал» я готова взять под свою опеку, потому что команда хорошая», - заявила Соня Гудим.