Полномочия по аккредитации организаций, классифицирующих объекты туризма, приморские депутаты планируют передать на федеральный уровень, сообщает DEITA.RU.

Как отметил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Алексей Козицкий: «Внесение изменений в закон «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края» обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с действующим федеральным законодательством».

Дело в том, что федеральным законом внесены изменения, которыми полномочия субъекта Российской Федерации по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, и установлению порядка уведомления аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей) с 1 января 2019 года отнесены к ведению органов государственной власти Российской Федерации в сфере туризма.

«Учитывая изложенное, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 8 и 9 закона, исключив данные полномочия из полномочий администрации Приморского края и уполномоченного органа в сфере туризма и туристской деятельности», - рассказал Алексей Козицкий, представляя законодательную инициативу на заседании комитета по экономической политике и собственности. Члены комитета поддержали предложение, рекомендовав утвердить его на мартовском заседании Законодательного Собрания Приморского края.

Между тем, проект положения о классификации российских объектов туризма уже размещен для обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов. Кроме отелей и хостелов, в России появятся новые средства размещения, например, акватели – гостиницы на списанных плавсредствах. Еще один новый вид помещения для ночлега – квартирный отель, который занимает часть жилого здания. Туристы могут снять только номера целиком и имеют возможность готовить там еду.

Классификация аквателей, квартирных отелей, шале, бунгало, вилл будет иная, чем для гостиниц и хостелов – «ключевая», а не «звездная». Они получат от 1 до 3 ключей. На остальные средства размещения распространяется привычная система – от 5 звезд для самых шикарных отелей до 1 звезды для средств размещения низшей категории.

Отметим, что по новому закону классифицировать будут не только средства размещения, но и пляжи, и горнолыжные трассы. Этим должны заняться аккредитованные организации. Если в 2018 году уполномоченный федеральный орган утвердит правила классификации горнолыжных трасс и пляжей, то оформить свидетельство можно будет с 1 января следующего года.

Дмитрий Санников