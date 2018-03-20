«Звезды» приморским гостиницам будут присваивать на высоком уровне
Полномочия по аккредитации организаций, классифицирующих объекты туризма, приморские депутаты планируют передать на федеральный уровень, сообщает DEITA.RU.
Как отметил заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Алексей Козицкий: «Внесение изменений в закон «О туризме и туристской деятельности на территории Приморского края» обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с действующим федеральным законодательством».
Дело в том, что федеральным законом внесены изменения, которыми полномочия субъекта Российской Федерации по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, и установлению порядка уведомления аккредитованными организациями о планируемом ими осуществлении классификации объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей) с 1 января 2019 года отнесены к ведению органов государственной власти Российской Федерации в сфере туризма.
«Учитывая изложенное, законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статьи 8 и 9 закона, исключив данные полномочия из полномочий администрации Приморского края и уполномоченного органа в сфере туризма и туристской деятельности», - рассказал Алексей Козицкий, представляя законодательную инициативу на заседании комитета по экономической политике и собственности. Члены комитета поддержали предложение, рекомендовав утвердить его на мартовском заседании Законодательного Собрания Приморского края.
Между тем, проект положения о классификации российских объектов туризма уже размещен для обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов. Кроме отелей и хостелов, в России появятся новые средства размещения, например, акватели – гостиницы на списанных плавсредствах. Еще один новый вид помещения для ночлега – квартирный отель, который занимает часть жилого здания. Туристы могут снять только номера целиком и имеют возможность готовить там еду.
Классификация аквателей, квартирных отелей, шале, бунгало, вилл будет иная, чем для гостиниц и хостелов – «ключевая», а не «звездная». Они получат от 1 до 3 ключей. На остальные средства размещения распространяется привычная система – от 5 звезд для самых шикарных отелей до 1 звезды для средств размещения низшей категории.
Отметим, что по новому закону классифицировать будут не только средства размещения, но и пляжи, и горнолыжные трассы. Этим должны заняться аккредитованные организации. Если в 2018 году уполномоченный федеральный орган утвердит правила классификации горнолыжных трасс и пляжей, то оформить свидетельство можно будет с 1 января следующего года.
Дмитрий Санников