Жители и гости Владивостока высказали свое отношение по поводу резкого увеличения стоимости автомобильного топлива по всей стране, сообщает DEITA RU.

Из всех опрошенных практически 80-90% отреагировали в резко негативной форме на вопрос о том, отразилось ли на них повышение цен: «Раньше заправлял машину на тысячу – полторы, хватало на 2 дня, сейчас еле хватает на сутки. У моего Mark II объем 2,6 литра, стоит турбина и спортивный выхлоп, бензин он ест как бегемот. И в последнее время, я всерьез подумываю продать его и купить что-то поэкономичнее. Обидно, конечно, потому что я увлекаюсь японскими автомобилями, это моя страсть и хобби», - поделился автолюбитель Михаил Конышев.

«Честно скажу – злости не хватает, я не понимаю, как может нефтяная держава, которая держится в тройке мировых лидеров по экспорту «черного золота», может так не уважать своих граждан. Мало того, что топливо у нас отвратного качества, так еще и платить мы за него должны столько же, скольки платят за бензин в странах, где топливо импортируется, а порой и дороже», - неодобрительно высказался пенсионер Виктор Смолкин.

«Мне вообще «по-барабану» все эти ваши цены на нефть, пересаживайтесь на электрокары - меньше будете нервничать и переживать. Да еще и неосознанно экологию будете беречь» - рассказал улыбчивый местный житель Иван.

Напомним, что с конца прошлого года финансовые эксперты прогнозировали резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо сразу после выборов президента России. Действительно, за последние два месяца топливо по всей стране стало дороже в среднем на рубль за литр. Приморье не стало исключением. Это случилось после повышения цена на нефтяной бирже Санкт-Петербурга в апреле этого года. Уже сегодня АИ-92 на большинстве заправок Приморья подорожал до 41,4 – 42 рублей за литр, АИ-95 – от 41,8 до 43 рублей, цена на АИ-98 теперь составляет от 45,7 до 47 рублей за литр топлива. В зависимости от АЗС цена за дизельное топливо во Владивостоке колеблется от 46,4 до 49 рублей за литр.

Максим Низкодубов