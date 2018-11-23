Гепатитом С заразилось больше 100 детей в Благовещенске, передаёт DEITA.RU. Об этом сообщил «Коммерсант», добавляя, что случилось это в отделении онкологии.

До этого власти уже говорили и происшествии, но называли число заболевших 26 детей. Родители заболевших обращались в Роспотребнадзор, и Следственный комитет Амурской области открыл уголовное дело.

Родители предполагают, что заражение могло произойти от нестерильных катетеров и шприцев.

В настоящее время Роспотребнадзор завершает генотипический анализ.

Анастасия Туркова