алмаз
Source Пресс-служба компании АЛРОСА
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Очень крупный алмаз высокого качества добыли в Якутии, сообщает DEITA.RU  

Камень весом почти  в 100 карат найден на трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. Как рассказали представители компании - разработчика месторождения, он прозрачный с видимым желтым оттенком, ювелирного качества. 

Отмечается, что это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения, что позволяет говорить о его большом потенциале. Напомним, ранее также в Якутии добыт необычный алмаз в виде сердца массой в 65,7 карат. Он обладает высокими качественными характеристиками, а его возраст насчитывает более 300 миллионов лет.

Таисия Масина

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