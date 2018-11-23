Очень крупный алмаз высокого качества добыли в Якутии, сообщает DEITA.RU

Камень весом почти в 100 карат найден на трубке «Заполярная» Верхне-Мунского месторождения. Как рассказали представители компании - разработчика месторождения, он прозрачный с видимым желтым оттенком, ювелирного качества.

Отмечается, что это уже вторая крупная находка с момента запуска месторождения, что позволяет говорить о его большом потенциале. Напомним, ранее также в Якутии добыт необычный алмаз в виде сердца массой в 65,7 карат. Он обладает высокими качественными характеристиками, а его возраст насчитывает более 300 миллионов лет.



Таисия Масина