В субботу, 23 февраля, на Камчатке погиб 13-летний школьник. Он с друзьями катался на снегоходе и врезался в дерево. Трагедия произошла в 17 часов 40 минут, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет ИА «Кам 24».

Как рассказали в полиции региона, школьник из села Эссо ехал на снегоходе «Ямаха». Ребенок не справился с управлением транспортного средства и врезался в дерево. В результате аварии он получил травмы несовместимые с жизнь и скончался на месте происшествия. С ним ехали женщина и двое детей: мальчик 11 лет и 8-летняя девочка. Все пассажиры травмированы и находятся на амбулаторном лечении.

Отмечается, что снегоход с нартой принадлежит жителю Петропавловска-Камчатского.

Екатерина Брязгунова