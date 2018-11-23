Российским истребителям на минувшей неделе пришлось трижды подняться в воздух, чтобы не допустить нарушения границы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет газета Вооруженных сил «Красная звезда», 15 иностранных летательных аппаратов вели разведку у границ РФ. Истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались в воздух для перехвата летательных аппаратов.

Отмечается, что воздушное пространство России нарушено не было.

Между тем, в Министерстве обороны Эстонии, с которой граничит Россия, заявили о том, что страна готовится к войне. Во всяком случае, расходы госбюджета Эстонии говорят именно об этом. С какой страной собираются воевать российские соседи, не уточняется.

Екатерина Брязгунова