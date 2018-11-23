Во Владивостоке потушен пожар в многоквартирном доме, сообщает DEITA.RU.

По сведениям МЧС, возгорание в доме на Сахалинской, 55 началось около половины первого 14 марта по местному времени. Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горят квартиры на седьмом, восьмом и девятом этажах.

По словам очевидцев, при помощи комплектов защиты органов дыхания с девятого этажа были спасены 2 человека.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС, пожар удалось быстро локализовать и потушить открытое горение. В тушении были задействованы 35 человек. Пострадавших нет.

Дмитрий Шевченко