Полномочия 38 депутатов представительных органов местного самоуправления Приморского края прекращены досрочно, сообщили DEITA.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, проверкой было установлено, что 38 депутатов представительных органов местного самоуправления не исполнили (ненадлежащим образом исполнили) обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В том числе, народными избранниками не были представлены сведения о наличии в собственности объектов недвижимого имущества, транспортных средств, об открытых банковских счетах и размещенных на них денежных средствах.

На основании решений, принятых судами по искам и органами местного самоуправления, полномочия 38 депутатов представительных органов местного самоуправления досрочно прекращены.

Накануне депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента прекратили полномочия своего коллеги Руслана Маноконова. Он был приговорен к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 450 тысяч рублей. Исковые требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного бюджету края на общую сумму 1 млн 360 тысяч рублей, удовлетворены судом в полном объеме.

Дмитрий Санников