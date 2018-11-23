Чтобы обеспечить безопасность денег на карте, необходимо знать как нужно действовать в случае угрозы мошенничества, сообщает DEITA.RU.



Потеря телефона

Если вы потеряли свой мобильник или смартфон, то возникает риск, что тот, кто его найдёт, сможет воспользоваться информацией в телефоне, включая реквизиты карт и доступ к мобильным банковским приложениям.

Поэтому как только обнаружилась пропажа, необходимо сразу же оповестить банки, чьи приложения вы успели установить. Звонок на горячую линию поможет прервать возможность идентификации через телефон, либо изменить пароль доступа к управлению счетами.

Звонок от банка

В последнее время участились случаи, когда абонентам поступают звонки с номеров, похожих на банковские. Однако, как правило, они различаются в одной цифре или знаке. Даже если номер зрительно совпадает с контактами банка, его сотрудник никогда не попросит назвать номер вашей карточки и не станет расспрашивать о подозрительных операций.

Банковский служащий вправе задать ряд уточняющих вопросов, касающихся идентификации личности: назвать ФИО, сообщить сведения из паспорта; четыре знака номера пластика и кодовое слово.

Ни полный номер карты, ни пароль, ни код безопасности с оборота карточки не потребуется знать представителю банка. Если звонивший спрашивает конфиденциальную информацию по карте, скорее всего, это мошенничество.

Разделение счетов

Активно пользуясь картой, не стоит хранить все свои средства на счете. В целях безопасности рекомендуется хранить основную часть денег на счетах, вне доступа посторонних, переводя на карту сумму, достаточную для совершения текущих операций.

Ограничение лимита

Чтобы исключить риск снятия всех средств, стоит ограничить лимит по расходным операциям. Эта мера помогает защититься от мошенников, а также способствует соблюдению запланированного бюджета, ограждая от риска перерасхода средств.

Проверенные сайты

Используйте для онлайн-платежей только проверенные сайты банков и интернет-магазинов. Для оплаты покупок в интернете рекомендуется завести отдельную карту с ограниченным лимитом и вносить средства на счет непосредственно перед оплатой.

Дмитрий Шевченко